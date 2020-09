Eerste coworkingspace in Gooik heeft de deuren geopend Amber Gys

05 september 2020

16u20 6 Gooik Op 1 september opende op de Edingsesteenweg -waar de Foedbar een hele tijd hun onderkomen vond- de eerste coworkingspace van Gooik.

Tijdens de coronacrisis zijn steeds meer mensen van thuis beginnen te werken en heeft men de talrijke voordelen hiervan ingezien. Voor de crisis werkten tien procent van de mensen van thuis uit, nu lijkt dat cijfer te stijgen naar dertig procent. “Ook éénmanszaken en freelancers in deze regio snakken soms naar meer sociaal contact tijdens hun werkweek”, zegt Gunther De Wilde. “Met dit initiatief willen we meer dan ooit ondernemers ondersteunen in de uitbouw van hun bedrijf.”

Ondernemersadvies

Momenteel zullen alvast zes ondernemingen hun vaste activiteiten vanuit het gebouw verder uitbouwen. Hieronder behoren Webwow, Unicorn Graphics, Experts in business, Carmello, Ador en Huis van de ondernemer vzw. Naar de toekomst toe zal men mogelijks ook per dag een bureel kunnen huren. Op regelmatige basis zullen er activiteiten georganiseerd worden zoals ondernemerscafes, lezingen, afterwork-activiteiten en opleidingen.

Coworx wil samen met het huis van de ondernemer vzw ook functioneren als Kenniscentrum Ondernemen in regio Pajottenland. Ze zullen je helpen om de stap naar het ondernemerschap te zetten én om je als actieve ondernemer te helpen groeien. Dit zal gebeuren via advies op maat door experts tijdens de gratis zitdagen. “Tijdens zo’n zitdagen zullen onderwerpen zoals Sales, Accountancy en Juridisch advies worden behandeld”, gaat De Wilde verder. “De focus van dit initiatief ligt op netwerking, samenwerken, samen creëren en innoveren.”

De Pajotse coworkingspace moet een open huis zijn voor alle Pajotse ondernemers. Wens je meer informatie, dan kan je bellen naar 0478/27.20.52 of een mail sturen naar info@huisvandeondernemer.be.