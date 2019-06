Eerste buurtfeest voor de bewoners van de Edingsesteenweg Ieder kreeg een waterpistool om anderen mee af te koelen Marc Colpaert

25 juni 2019

10u35 2

Enkele bewoners van de Edingsesteenweg in Gooik sloegen de handen in elkaar en organiseerden hun eerste buurtfeest op een weide achter de bibliotheek van Gooik. Voor deze eerste editie hadden ze niet de hele steenweg uitgenodigd, maar het stuk van aan de ‘Belle Triene’ tot aan de rotonde De Drie Hamertjes. “Wij zijn vandaag met zo’n 90-tal buurtbewoners voor een aperitief, lunch en een ijsjes en dat is, voor een jong team zonder veel ervaring, meer dan genoeg om van start te gaan”, legt Egon Vereyken uit. Op de grote weide werden er enkele kleinere tenten geplaatst en de gemeente zorgde voor stoelen en ander materiaal. “Aangezien het hier vandaag heel warm is hebben wij alle mensen een klein waterpistool gegeven, kwestie om mekaar een beetje af te koelen”, lachte Egon. Het werd een zeer gezellig feest en er wordt al uitgekeken naar een volgende editie.