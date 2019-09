Eerste buurtfeest in de school De Oester Marc Colpaert

20 september 2019

10u36 2

De mensen uit de Wolvenstraat organiseerden dit jaar voor de eerste keer hun buurtfeest in de school De Oester en niet in hun eigen straat, zoals de afgelopen jaren het geval was. In totaal een zestigtal personen uit de Wolvenstraat en de Strijlandstraat zakten af naar De Oester voor hun 8 ste buurtfeest. “Aangezien er regen voorspelt was hebben wij gisteravond nog beslist om ons buurtfeest niet op de parking voor de school, maar in de school te laten doorgaan. Daarnaast hebben wij ook mensen uitgenodigd van de Strijlandstraat, wat vroeger niet het geval was”,zei Marleen Van Schepdael ons. De aanwezigen konden genieten van onder meer lekkere ribbetjes en tal van andere lekkernijen.