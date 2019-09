Een volle zaal mensen kwamen luisteren naar de plannen over Oetingen 2.0 De kans bestaat dat Oetingen een STEAM academie krijgt Marc Colpaert

13 september 2019

10u02 0

Een honderdtal mensen zakten af naar de zaal Elckerlyc in Oetingen voor het dorpsoverleg Oetingen 2.0. Zo werd er gesproken over wat de plannen zijn met de twee scholen, het scoutslokaal en de functie van een nieuw open en groen centrum. Professor Hugo Thienpont van de VUB kwam praten over zijn vooruitstrevend project om een STEAM academie in de oude jongensschool in onder te brengen. De kerk krijgt voorlopig geen nieuwe functie.

De gemeente Gooik wil elke dorpskern grondig vernieuwen en daarom werd er een informatieavond, zeg maar een dorpsoverleg, samengeroepen in de parochiezaal Elckerlyc in Oetingen. De plannen van de bouw van een nieuwe school werden ingeleid door moderator van die avond Luc Dedobbeleer. Burgemeester Michel Doomst(CD&V) verzekerde dat het oude schoolgebouw renoveren twee keer zo duur zou uitkomen dan een nieuwbouw plaatsen. “Het nieuwe schoolgebouw zal zeker 40 meter verwijderd zijn van de straat. Hierdoor krijgen we een mooie open ruimte, met groen en misschien wordt dit wel een extra ontmoetingsplaats in het centrum”, aldus de burgemeester. Hij gaf verder ook nog mee dat de kans bestaat dat er in samenwerking met SGI uit Lennik, in de nieuwe school een eerste graad van het secundair onderwijs zou kunnen in ondergebracht worden.

Wanneer de nieuwe school er zal staan, we spreken dan van september 2022, komt de gemeentelijke basisschool, de vroegere jongensschool van Oetingen leeg te staan. “Ik vond het zonde om deze gebouwen niet meer te gebruiken en daarom ben ik gaan praten met de gemeente om in deze gebouwen een STEAM academie(Science, Technologie, Engeneering, Arts en Mathematics) in onder te brengen. Dit is een belevingscentrum voor mensen tussen 7 en 77 jaar voor wetenschap en technologie. Dit project in samenwerking met de VUB kan een enorme vooruitgang betekenen voor Oetingen. Kinderen maar ook leerkrachten kunnen er de nodige opleidingen krijgen door speciaal daarvoor opgeleide mensen van de VUB. Er is zelfs ruimte voor een auditorium en ook de teken- en muziekacademie kunnen er een plaatsje krijgen.”, zei professor en vicerector van de VUB Hugo Thienpont en tevens Oetingenaar in hart en nieren.

Achter de nieuw te bouwen school komt er tevens nog een nieuw lokaal van de scouts, die al geruime tijd op zoek waren naar een nieuwe locatie. Ook de privé plannen van Willy Decoster om in het centrum van Oetingen 40 wooneenheden te plaatsen voor ouderen, kreeg heel wat aandacht. Vooral het feit dat in dit project de parkeerplaatsen ondergronds zijn was een goede zaak voor vele mensen. Voor de kerk van Oetingen moet men voorlopig nog niet op zoek naar een nieuwe bestemming. Na het dorpsoverleg kregen de mensen de tijd om vragen te stellen aan alle betrokken partijen.