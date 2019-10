Een sportief weekend voor mountainbikers eind deze maand Marc Colpaert

11 oktober 2019

Tijdens het weekend van 25 tot 27 oktober organiseert de Gooikse Mountainbike Club hun Parelweekend en ze gaan van start met een night-ride op vrijdag. Gevolgd door een kids- ride op zaterdag en met als hoogtepunt hun Pareltocht op zondag. Ze vertrekken steeds vanuit het centrum van de gemeente.

Op vrijdag 25 oktober krijgen de meest avontuurlijke mountainbikers de kans zich helemaal uit te leven tijdens de night-ride in het centrum van Gooik. Dit wil zeggen dat er laat op de avond vertrokken wordt waardoor de meeste bikers een stuk van het parcours in het donker moeten afleggen. Het parcours zal ongeveer 35 kilometer lang zijn en in de helft wordt er een bevoorrading aangeboden op een unieke plaats. Vertrek aan de Bronnenweg 4 vanaf 17 uur tot 21 uur, de prijs is 5 euro. Op zaterdag 26 oktober is er de kids-ride, een initiatietocht specifiek gericht op de jongste bikers. Terwijl de bikertjes hun rit onder begeleiding afwerken, kunnen de ouders terecht in de bar voor een hapje en een drankje. Kids uit het derde tot het zesde leerjaar zijn welkom vanaf 13.30 uur, de prijs bedraagt 5 euro. Op zondag is het dan tijd voor de Pareltocht van de Gooikse mountainbike club. Hier worden drie afstanden aangeboden, de kortste is 25 km en de langste is 45 km. Dit parcours zal de mooiste plaatsen van de gemeente aandoen De prijs is 5 euro, vertrekken is mogelijk vanaf 8 uur tot 10.30 uur. Meer informatie is te vinden op: www.gooiksemountainbikeclub.be