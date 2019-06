Een nieuwe thuis voor de beelden van Jozef, Maria en Sint-Antonius Marc Colpaert

28 juni 2019

11u26 2

Een beeld van Jozef dat vroeger in het oude rusthuis Maria-Jozef in het centrum van Oetingen te vinden was, staat nu in de toonzaal van Willy Decoster in de Peverstraat in Gooik. Het was de bedoeling dat dit beeld samen met andere beelden een plaats kregen in het archief van de Heemkundige Kring van Gooik.

Omdat de gebouwen van het vroeger klooster en het rusthuis Maria-Jozef werden afgebroken, moest tevens de kapel verdwijnen. “Het was eerst nog de bedoeling om deze kapel te laten staan, maar dit was technisch niet mogelijk. Wij hebben dan ook beslist om de kapel af te breken, maar eerst werden alle kostbare beelden uit de kapel gehaald”, vertelde Willy Decoster. Het plan was om op de vrijgekomen plaats een groot appartementsblok te plaatsen voor veertig gezinnen. Ondertussen werden deze plannen ‘on hold’ gezet.

Drie grote beelden uit Franse brauvillier steen krijgen nu een speciale plaats in de toonzaal van de Natuursteenhandel van Willy Decoster. “Deze beelden, die goed tweehonderd jaar oud zijn, hebben teveel waarde om ze gewoon maar af te voeren naar de stortplaats. Daarom heb ik ondertussen het beeld van Jozef al een plaats gegeven in mijn toonzaal. De andere beelden die van Maria en Sint-Antonius liggen al in de zaak, maar moeten nog een vaste plaats krijgen”, zegt Willy. Hij is vandaag nog steeds van plan om deze beelden af te staan aan de Heemkundige Kring maar dan moeten ze ergens in de gemeente een mooie plaats krijgen. “”Zulke mooie beelden die horen niet thuis ergens in een opslagplaats, maar de mensen moeten deze kunnen bewonderen, dus voorlopig blijven de beelden bij mij”, aldus Decoster.