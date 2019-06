Een geslaagde Oetingse duoloop Marc Colpaert

De Joggingclub Oetingen organiseerde al voor de achtste keer de ‘Oetingse Duoloop’ door het centrum van de gemeente. In totaal zakten 379 deelnemers af naar het centrum, 146 duo’s namen deel aan de duoloop. De short-run over 2,5km werd gewonnen door Tom Vanderkelen en Gita Fierrens. Bij de mannen-duo’s ging de winst naar Glenn Braem en Niels Slaghmuylders(AC Lebbeke), bij de gemende duo’s wonnen Cindy Van Den Bossche en Toon Demets(ACP). Bij de vrouwen-duo waren Saartje Mattens en Veronique De Smet de snelsten. Thomas Van Schaftingen was de beste op de 500 meter en Liam Neukermans haalde het op de 250 meter. Er was een bijzondere prijs voor het oudste duo, namelijk Jean Basteleus(81) en Francois Boonen (83), beiden lid van Olympic Essenbeek Halle. De achtste editie was een schot in de roos: het goede weer en de bijzondere formule lokte weer veel supporters en sportievelingen naar Oetingen”, vertelde voorzitter Tom Amijs.