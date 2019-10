Een feestje voor de vrijwilligers van de parochie Michel Tresignie kreeg het Gouden Sint-Rumoldus kruis Marc Colpaert

24 oktober 2019

De parochieploeg van Oetingen organiseerde een feestje voor alle mensen die zich jaar in, jaar uit inzetten voor hun parochie. Mensen van het koor, lectoren, catechisten, mensen van de Kerkraad, mensen die de kerk helpen kuisen en deze die voor de bloemen zorgen in de kerk werden uitgenodigd in de zaal Elckerlyc in Oetingen. Bij die gelegenheid werd Michel Tresignie gevierd voor zijn jarenlange inzet - meer dan 60 jaar - in de kerkgemeenschap van Oetingen. Hij kreeg daarvoor uit handen van pastoor Cuong Van Nuyghen het Gouden Kruis van Sint-Rumoldus, toegestaan door het bisdom.