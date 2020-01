Een attentie voor de uittredende voorzitters van de adviesraden Marc Colpaert

08 januari 2020

14u38

Tijdens de nieuwjaarsdrink in De Cam in Gooik kregen enkele uittredende voorzitters van de gemeentelijke adviesraden een attentie aangeboden. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) benadrukte in zijn toespraak dat gemeentelijke adviesraden een zeer noodzakelijke aanvulling zijn om een gemeente goed te maten draaien. Daarom kregen de uittredende voorzitters van de verschillende adviesraden zoals de Cultuurraad, Sportraad, Landbouwraad, Gooik Mondiaal, Jeugdraad en de Seniorenraad, een attentie en een warm applaus van de aanwezigen.