Drie WorldTour-teams verschijnen aan start Gooikse Pijl, beperkter VIP-programma WDw

01 september 2020

16u36

Bron: Belga 0 Wielrennen Israel Start-Up Nation zal op zondag 20 september niet aantreden in de 17e editie van de Gooikse Pijl. De organisatoren wisten met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma wel drie WorldTour-teams te strikken. Er komen in totaal 21 ploegen aan de start. Het VIP-arrangement wordt wel teruggeschroefd, het parcours blijft in vergelijking met vorig jaar hetzelfde.

“Israel Start-Up Nation heeft afgehaakt, ik kreeg hiervan de spijtige bevestiging. De reden is dat het logistiek niet mogelijk is hun materiaal allemaal tijdig in Gooik te krijgen en dat hun renners een te druk programma moeten afwerken. Dat is jammer, maar we hebben met Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma toch mooi drie WorldTour-teams aan de start”, meldt organisator Danny Schets.

Het parcours van de Gooikse Pijl blijft behouden. “Net als vorig jaar ligt de eindmeet getrokken in de Strijlandstraat. Van daaruit doen we Leerbeek, Oetingen, Vollezele, Denderwindeke en Gooik aan om zo weer naar de Strijlandstraat te draaien. Een tochtje van 22,3 kilometer dat we negen keer herhalen. Wij rijden over brede wegen wat de veiligheid van de renners te goede komt”, vervolgt Danny Schets.

Het is elke dag hopen dat het coronavirus niet harder om zich toe slaat Organisator Danny Schets

Er zou geen Gooikse Pijl komen zonder VIP-arrangement. Dat werd nochtans teruggeschroefd. “Zonder onze sponsors kunnen wij nu eenmaal niet organiseren. Wij moeten die mensen iets teruggeven en doen dat in de vorm van een VIP-arrangement. We gingen normaal werken met twee zalen en twee shifts zodat we de maximale capaciteit nooit zouden overschrijden. Daar zijn wij nu op teruggekomen. Wij zullen met slechts één zaal werken waar we onze VIP’s in onder brengen. Een beperktere formule dus. Het is niet gemakkelijk om dat te doen, maar we kunnen nu eenmaal niet anders. En het is elke dag hopen dat het coronavirus niet harder om zich toe slaat”, besluit organisator Danny Schets.

Deelnemende ploegen:

WorldTeams: Deceuninck-Quick Step, Lotto Soudal en Jumbo-Visma.

ProTeams: Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin-Fenix, Circus-Wanty Gobert, Riwal-Securitas, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Nippo Delko Provence.

Continentale ploegen: Team Coop, SEG, Tarteletto-Isorex, Metec, Swiss Racing Academy, EvoPro, Beat, Canyon-DHB, Volkerwessels, Lotto-Kern Haus, Bike Aid, Swift Carbon, X-Speed United.