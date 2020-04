Drie weken verkeershinder door betonwerken op Edingsesteenweg Amber Gys

15 april 2020

11u50 4 Gooik Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf volgende woensdag werken uit op de Edingsesteenweg in Gooik. Het gaat over een afstand van 150 meter waarbij tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf 22 april het wegdek op de Edingsesteenweg (N285), tussen het kruispunt met de Bruneaustraat en het kruispunt met de Voetbergstraat en de Cypriaan Verhavertstraat, ter hoogte van de werf van het nieuwe politiekantoor volledig heraanleggen. De werken zullen drie weken duren.

De betonnen rijweg wordt over een afstand van 150 meter opgebroken, in beide rijrichtingen. Daarna krijgt de rijweg in beide rijrichtingen een nieuwe toplaag asfalt. Doorgaand autoverkeer is steeds mogelijk tijdens de werken aan het wegdek. Het verkeer zal de werfzone kunnen passeren via tijdelijke verkeerslichten. Er zijn geen omleidingen van toepassing. Ook fietsers kunnen tijdens de werken gewoon in beide rijrichtingen op het fietspad rijden.