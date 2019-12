Drie Kesterse kunstenaars zetten dit weekend hun atelier open voor het publiek Marc Colpaert

05 december 2019

12u21 3

Marleen van Hoegaerden, Herman Dewit en Rudy Boon openen de deuren van hun ateliers, tonen hun werken en organiseren sessies waarbij zij toelichting geven over hun werk. Dit op zaterdag 7 en zondag 8 december telkens van 10 tot 19 uur in Kester.

Marleen van Hoegaerden is actief als artisanale inlijstster en heeft haar atelier in de Bruneaustraat 16 in Kester. Je kan bij haar terecht voor een ‘kadertje op maat’ of om een uniek kunstwerk op een correcte wijze te laten inlijsten. In haar atelier zal Marleen toelichting geven over het inlijsten, ze doet dit telkens om 11 en om 14 uur, deelname is gratis, doch aanmelden vooraf is noodzakelijk (0479/ 59 91 35)

Herman Dewit is sinds 1970 beroepsmuzikant bij ’t Kliekske en als aquarellist is hij onder meer actief lid van de VAK (Vrije Aquarellisten Kring),hij geeft voor diverse organisaties aquarelcursussen en workshops. In zijn atelier in de Molenstraat 62 in Kester, zal Herman toelichten en tonen hoe een aquarel tot stand komt. Hij doet dit om 11.00 en om 14.00 uur, deelname is gratis, doch aanmelden vooraf is noodzakelijk (0478/78 06 27).

Rudy Boon is als fotograaf vooral met landschap en portret bezig. Hij is ook lid van Picto Benelux, een organisatie met de doelstelling de kennis over historische foto-afdruktechnieken door te geven. Deze technieken die teruggaan tot de beginjaren van de fotografie worden ook ‘edele’ technieken genoemd. In zijn atelier in de Bruneaustraat 16 in Kester, zal Rudy tonen hoe een dergelijke afdruk tot stand komt. Hij doet dit telkens om 11.00 en om 14.00 uur, deelname is gratis, doch aanmelden vooraf is noodzakelijk (0472/27 72 95).