Dreigende wolken maar de Pareltjesworp ging toch gewoon door Jelle Cleymans gooide ook pareltjes in de massa mensen Marc Colpaert

15 augustus 2019

17u44 3

Jelle Cleymans was de BV van dienst tijdens de 31 ste Pareltjesworp in het centrum van Gooik. Tot het laatste moment had de gemeente een plan b in het achterhoofd in geval de regen roet in het eten van de Pareltjesworp ging brengen. “Enkele jaren geleden hebben wij - door de regen - toen beslist om de chocolade pareltjes niet vanuit het gemeentehuis, maar in de tent op de atletiekpiste uit te delen. Maar kijk om kwart na drie kwam begot de zon door de wolken piepen”, vertelde een tevreden burgemeester Michel Doomst(CD&V). Alvorens van start te gaan met het gooien van de chocolade pareltjes mocht de burgemeester nog even een gesprekje voeren met Jelle Cleymans. Jelle vertelde de vele honderden toeschouwers die voor het gemeentehuis stonden te wachten, dat het altijd een droom van hem was geweest om naar deze Pareltjesworp te mogen komen als speciale gast en nu was het eindelijk zo ver. Wat later kroop hij samen met Sven in een hoogtewerker om van daaruit vele tientallen pareltjes in de massa te gooien. Ondertussen gooiden de gemeenteraadsleden ook heel wat pareltjes van uit de ramen van het gemeentehuis in de massa. De mensen konden in totaal acht prijzen winnen, maar dan moest je wel een speciaal pareltje kunnen bemachtigen. Nadien trokken alle aanwezigen nog naar de oude atletiekpiste om daar verder te feesten en er was nog een optreden van Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s.