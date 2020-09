Dorpsschool wordt plek waar kinderen in contact komen met wetenschap en kunst Tom Vierendeels

30 september 2020

17u55 0 Gooik Het gebouw van de gemeentelijke lagere school De Oester in Oetingen moet op termijn een plaats worden waar kinderen en jongeren in contact komen met wetenschap, techniek en kunst. De klassen verhuizen in september 2022 naar een nieuwbouw en dus komt het gebouw leeg te staan. “De kunstacademies en de bib zullen er een plaats krijgen, maar we zoeken nog iemand om het wetenschappelijke gedeelte te faciliteren”, zegt Onderwijsschepen Christa Dermez (CD&V).

De gemeente wil in het gebouw van de Oetingse dorpsschool een STEAM-project ontplooien. STEM kennen we in het onderwijs al voor alles wat science, technology, engineering en mathematics omvat. Het gaat dan voornamelijk over wetenschappelijke onderwijsrichtingen. De ‘A’ die de gemeente Gooik toevoegt slaat op art. “De bibliotheek, Academie Muziek, Woord en Dans (AMWD) en de Academie van Beeldende Kunst zullen we onderbrengen in het gebouw”, verduidelijkt Dermez. “Maar we willen ook wetenschappelijke zaken aanbieden zodat scholen of verenigingen kunnen langskomen voor workshops. Bedoeling is dat kinderen en jongeren gefascineerd raken door deze zaken en later misschien voor een wetenschappelijke richting zullen kiezen.”

Het zal ook niet de bedoeling zijn dat ieder zijn eigen afgebakend deel in het gebouw krijgt. “Er moet een kruisbestuiving komen zodat kinderen met alle pijlers in contact komen”, vervolgt Dermez. “De bib wordt dan weer een bibliotheek van de toekomst, iets waarvoor onze bibliothecaris al enkele plaatsbezoeken heeft gedaan. De wachtzaal waar kinderen en ouders kunnen wachten moet een leeszaal worden. Kinderen die naar de academie komen kunnen bijvoorbeeld ook deelnemen aan één van de wetenschappelijke workshops. Alles moet in elkaar verweven zijn. Voor de academie willen we overigens een auditorium met 125 zitplaatsen, een grote danszaal en hedendaagse klaslokalen.”

Partner gezocht

En voor het wetenschappelijk gedeelte gaat de gemeente nu op zoek naar een partner. “De overeenkomst die we met de uitbater gaan opstellen werd nu goedgekeurd door de gemeenteraad”, gaat de schepen verder. “Bedoeling is dat die uitbater ook zijn gedeelte gaat financieren en inrichten. Vanaf half oktober zullen kandidaturen ingestuurd kunnen worden via de website van de gemeente. Het wordt in ieder geval een uniek project voor het Pajottenland. ”