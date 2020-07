Dook Bende van Nijvel na Aalst onder in oud NAVO-gebouw op Kesterheide? Wij gingen kijken met kenner Guy Bouten

Gooik

De waas van mysteries rond de Bende van Nijvel blijft speurders, families van de slachtoffers en de rest van Vlaanderen na 35 jaar nog steeds in de greep houden. Midden juli werden in een bos in het Waals-Brabantse Pécrot nog opgravingen gedaan in het kader van het onderzoek. Het Laatste Nieuws gaat deze zomer op pad door het Pajottenland in het spoor van de Bende . Vandaag trekken we met Bende van Nijvel-journalist Guy Bouten (74) naar de Kesterheide in Gooik. Na de terreur in Aalst op 9 november 1985 waarbij negen mensen het leven lieten doken ze mogelijk onder in het leegstaand NAVO-gebouw. “Wat ik daar in die gebouwen zag en de getuigenissen die ik hoorde tarten de verbeelding”, zegt Bouten.