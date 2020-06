Disco terwijl je je auto wast: tankstation Total opent carwash met speciale LED-lichteffecten Amber Gys

15 juni 2020

12u00 1 Gooik In Gooik opende Patrick Nieuwborg afgelopen maandag een nieuwe carwash achter tankstation Total op de Edingsesteenweg. “Het is het laatste nieuw type van carwash met een ultieme beleving voor elke klant”, klinkt het.

“Als eerste zal een medewerker de voorwas uitvoeren en daarna passeer je onder een schuimmuur met een lichtshow in verschillende kleuren. Wanneer je daar bent gepasseerd, ondergaat je auto het volledige wasproces. Het speciale hier is dat je auto van voor tot achter en boven tot beneden wordt aangepakt, de velgen nog het hardnekkigste van al.”

Nog een extra pluspunt is dat al het regenwater wordt opgevangen en dat na het wassen 90 procent van het water wordt gerecycleerd. Tot het einde van augustus geldt er een speciale promotie: het duurste programma wordt aangeboden aan de prijs van het goedkoopste. Zo’n wasbeurt met je auto kan je de komende maanden nog krijgen voor 11 euro. De carwash is elke weekdag open van 9 tot 18.30 uur en op zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur én beschikt ook nog eens over drie stofzuigers om je auto helemaal ‘spic en span’ achter te laten.