Dieter was de snelste om een pamper te verversen Marc Colpaert

12 juni 2019

14u16 2

Dieter Thollebeek uit Gooik was de snelste van drie deelnemers tijdens een wedstrijdje om ter vlugst een pamper verversen. Tijdens de jaarlijkse geboortebomendag in Paddenbroek kregen drie papa’s de gelegenheid om een spelletje te spelen om ter vlugst een pamper te verversen. “Om geen risico’s te nemen hebben we gezorgd voor drie poppen, die de kandidaten moeten uitkleden en nadien een pamper aandoen. Wie het vlugst klaar is krijgt een geschenkje”, vertelde schepen Simon De Boeck(CD&V). En dus gingen de drie kandidaten Kjell, Dieter en Jonas aan de slag om ieder hun eigen pop een nieuwe pamper aan te doen. De papa van Luca, Dieter Thollebeek was als eerste klaar en kreeg een waardebon van 50 euro, die hij mag gebruiken bij de Gooikse handelaars en daar was hij heel gelukkig mee.