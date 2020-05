Deze zomer geen 31ste editie van de Pareltjesworp, ook de Oogstfeesten worden afgelast Amber Gys

08 mei 2020

16u48 0 Gooik Dit jaar zal er geen Pareltjesworp plaatsvinden in Gooik. Ook de aansluitende Oogstfeesten op 15 augustus worden verschoven naar de zomer van 2021. Jaarlijks zakken gemiddeld zo’n 2.000 mensen af naar de Gooikse Oogstfeesten.

De alom gekende Pareltjesworp in Gooik zal dit jaar niet kunnen doorgaan door de huidige maatregelen rond het coronavirus. Dit jaar zou de Pareltjesworp z’n 31ste editie zijn ingegaan. “Er waren al heel wat voorbereidingen getroffen voor dit evenement”, aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V). “Elk jaar wachten we honderden mensen op voor het gemeentehuis, hunkerend naar de Gooikse pareltjes. Voor ieders gezondheid en luisterend naar het gezond verstand, hebben we beslist om deze gelegenheid te verplaatsen naar de zomer van 2021.”

Ook de aansluitende Oogstfeesten op 15 augustus worden afgelast. De Landelijke Gilde van Gooik, die de Oogstfeesten al jaren organiseren, gaan met volle moed op naar 2021. “We zijn al volop aan het bekijken welke artiesten we voor volgende zomer gaan boeken”, vertelt Hilde Van Schepdael, voorzitter van de Landelijke Gilde Gooik. “We zijn wel van plan om een actie te doen voor onze leden. Het idee is om elk lid een zakje zonnebloempitten te bezorgen zodat iedereen deze kan planten in de tuin. De bloemen staan symbool voor betrokkenheid en liefde, wat we in deze tijd goed kunnen gebruiken.”