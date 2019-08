Derde benefietactie voor Brent tijdens 'Dwars door Oetingen' Marc Colpaert

20 augustus 2019

Op zondag 25 augustus organiseert de Joggingsclub Oetingen een derde benefietactie voor het ‘Run 2 Move Again’(RTMA)-project. Met deze benefietacties steunt JC Oetingen, de revalidatie van atleet Brent Van Der Kelen. Na een zwaar ongeval is Brent nu bezig aan een lange revalidatie die fysiek, mentaal en financieel veel vergt. Na de twee zomerlopen begin juli wordt nu een gedeelte van de opbrengst van de 17 de ‘Dwars door Oetingen’ geschonken aan dit project. Momenteel staat er reeds 11.681 euro op de RTMA-rekening. Op zondag 25 augustus wordt voor de zeventiende maal het jaarlijkse loopfestijn doorheen het landelijke Oetingen georganiseerd. De afstanden waaruit je kan kiezen zijn 4, 8 of 16 km. Het parcours loopt doorheen trambanen, het prachtige domein Steenhout in Vollezele en eindigt tussen de kermisattracties in het centrum van Oetingen. Scherprechter blijft de beruchte Schavollieberg. Nieuw dit jaar is dat de man en vrouw die tijdens de eerste ronde als eerste de top van de Schavollieberg bereiken, elk een unieke bergprijs, namelijk een Oetingse kassei ontvangen. Ook de jongsten onder ons worden niet vergeten met kinderlopen over 250m, 500m en 1000m. Elk kind krijgt bij inschrijving een uniek T-shirt en na aankomst een zak met naturaprijzen. Meer info op www.jcoetingen.be.