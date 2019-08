Derde benefietactie bracht 431 sportievelingen op de been Marc Colpaert

29 augustus 2019

14u13 2

De Joggingsclub Oetingen organiseerde al voor de derde keer een benefietactie voor het ‘Run 2 Move Again’(RTMA)-project, dit bracht 650 euro op wat het totaal al op 12.3031 euro brengt. Met deze benefietacties steunt JC Oetingen, de revalidatie van atleet Brent Van Der Kelen. Na een zwaar ongeval is Brent nu bezig aan een lange revalidatie die fysiek, mentaal en financieel veel vergt. Na de twee zomerlopen begin juli stond er al 11.681 euro op de RTMA-rekening.Tijdens het jaarlijkse loopfestijn ‘Dwars door Oetingen’ ging een deel van de opbrengst naar Brent. In totaal kwamen 431 sportievelingen aan de start, waaronder 77 wandelaars en 64 kinderen. Sam Moureau was de beste op de 16 km, Marvin D’Aurilio won goud op de 8 km en Simeon D’Aurilio kaapte het goud weg op de 4 km. De Oetingse Joggingclub schonk een cheque van 650 euro aan Brent, zodat de rekening ondertussen oploopt tot 12.331 euro. Meer info op www.jcoetingen.be.