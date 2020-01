De wandelclub Heidetochten Kester-Gooik bedankte haar vrijwilligers met een etentje Marc Colpaert

28 januari 2020

In de zaal Parecia in Leerbeek werden een 80-tal mensen verwend met een etentje om hen te bedanken bij het organiseren van wandeltochten in hun streek. Elk jaar opnieuw organiseert de wandelvereniging de Heidetochten vier wandelingen in het Pajottenland. “Wij hebben heel wat vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Per wandeling doen we telkens een beroep op 70 tot 90 vrijwilligers, zonder hen is het niet mogelijk om een wandeltocht te organiseren”, vertelde voorzitter Joseph Schoukens. Om al die vrijwilligers te bedanken werden ze uitgenodigd voor een lekkere barbecue in de zaal Parecia, want vrijwilligers moet je koesteren. Tijdens dit etentje mochten de mensen ook suggesties doen, wat er eventueel beter kan tijdens het organiseren van de wandeltochten.