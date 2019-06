De tiende editie van het buurtfeest van 'D'Aa Plosj' Marc Colpaert

28 juni 2019

Op vrijdagavond vierden een kleine honderd personen het tiende buurtfeest van de oude plaats (D’Aa Plosj) in de schuur van boer Smeets in Oetingen. De receptie ging van start gevolgd door een pak lekkere frietjes en nadien was er nog een quiz en zelfs een spelletje bingo, aangevuld met de nodige muzikale klanken. Na het eten en de spelavond werd het feest afgesloten met een leuke dansavond en een gezellig samenzijn onder buren “Het is dit jaar een speciale editie namelijk ons tiende buurtfeest en dan mag het natuurlijk iets meer zijn. Daarom krijgt iedereen frietjes want dat smaakt natuurlijk altijd”, lachte Bart Van Vaerenbergh.