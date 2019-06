De meer dan 800 jaar oude Paardenprocessie trok weer door de straten Marc Colpaert

De Heilige Drievuldigheidsprocessie in de volksmond beter gekend als de ‘Paardenprocessie’ trok op zondag opnieuw door de straten van Kester, Herfelingen en Oetingen. Aangezien het droog bleef op zondagvoormiddag stapten ook dit jaar heel wat mensen mee in deze processie. Het is een traditie die al meer dan 800 jaar bestaat. Daarmee is het één van de oudste paardenprocessies van het land. Volgens de overlevering ontstond de processie als dank voor het gespaard blijven van een massale pestepidemie in de regio. De tocht met een vijftigtal paarden start traditiegetrouw om zes uur ’s morgens aan de kerk van Kester en gaat langs de kerken van Herfelingen en Oetingen, terug naar Kester. Naast paarden lopen er tevens heel wat figuranten in mooie klederdracht in de processie, die tal van religieuze zaken uitbeelden. De gemeente deelde de laatste jaren al meer dan 250 vlaggen uit aan de bewoners van Kester en Oetingen, die de inwoners aan de gevels van hun huizen mogen hangen een week voor en tot een week na de processie.