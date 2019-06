De mannen van 't Oejke vierden hun vijfde buurtfeest Marc Colpaert

Ongeveer een vijftig mannen en vrouwen vierden ter hoogte van de Monseigneur Abbeloosstraat in Gooik al hun vijfde buurtfeest. Omdat dit toch wel een speciale editie was hadden de mannen van ‘t Oejke, een karikaturist uitgenodigd die van iedereen een tekening kwam maken. “Om dit lustrum goed van start te gaan hebben wij een traiteur gevraagd om onze inwoners gedurende een drietal uren culinair te verwennen, met heel wat streekproducten en dat werd duidelijk gesmaakt”, aldus Pascal De Leener. Natuurlijk werd er meer dan één fles gekraakt, er was muziek en er was heel wat ambiance die avond. Uit veiligheidsoverweging werd de straat afgesloten voor het doorgaand verkeer zodat de bewoners ongestoord konden feestvieren.