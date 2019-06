De lekkerste ijsjes kan men vinden bij de Pajotse Crèmekar Marc Colpaert

30 juni 2019

Volgens bijna 500 mensen is de Pajotse Crèmekar uit Gooik de beste ijskar uit het Pajottenland. Door een viertal gemeenten rijden ze in totaal 16 verschillende routes, om de mensen het beste ambachtelijk ijs aan te bieden. Met het warme weer ging HLN vorige week op zoek naar het lekkerste ijsje in het hele land. De mensen uit het Pajottenland mochten zodoende stemmen op hun favoriete ijskar of ijssalon uit de streek. In het Pajottenland is dit duidelijk de Pajotse Crèmekar. Gunther De Wilde en zijn vrouw Ellen Robijn, samen met schoonvader Theo Robijn zijn uitermate tevreden dat zij als beste uit de bus kwamen. Ongeveer 5 jaar geleden gingen ze van start met hun ijsronde. “Het was mijn man Gunther en mijn vader Theo die allebei heel graag ijsjes aten, die op het idee kwamen. Er was namelijk in Gooik niemand meer die met een ijskar door de straten reed. Dus zijn we ermee gestart, Gunther en Theo gingen ijsjes verkopen en ik maakte het ambachtelijk ijs thuis klaar”, zei Ellen. Ondertussen hebben ze niet minder dan 16 verschillende ijsrondes in Gooik, Herne, Galmaarden en Lennik en blijkbaar weten de mensen hun ijs best te smaken. “Voor ons is het belangrijk dat het ijs elke dag vers is, dat we de beste kwaliteit nastreven en dat je vriendelijk bent tegen de klanten. Vorig jaar waren wij ook de eerste in de regio om ijs aan te bieden voor honden, wat vandaag nog steeds een groot succes is. De twee favoriete smaken zijn vandaag vanille en stracciatella”, aldus Ellen. Wie meer wilt weten over deze firma of een ijswagen wilt huren kan steeds terecht op de website www.pajotsecremekar.be.