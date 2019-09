De jeugd amuseerde zich op de parkeerstrip Marc Colpaert

18 september 2019

09u06 2

De parkeerstrip is nog maar pas aangelegd in Gooik, maar toch werd er op deze locatie al een eerste outdoor evenement ‘Gravier’ georganiseerd. Het was het jeugdhuis Guuk dat dit organiseerde. “In de namiddag was het tijd om even rustig te chillen, nadien zorgden niet minder dan zeven plaatselijke dj’s voor de muziek”, vertelde voorzitter Samuel Billens. Om iedereen er bij te betrekken en om problemen te vermijden met de buren, mochten deze gratis mee komen feesten. Er werd tevens afgesproken dat er na middernacht op de parkeerstrip geen muziek meer werd gedraaid, maar nog alleen in het jeugdhuis een paar meters verderop. Het eerste evenement op de nieuwe parkeerstrip smaakt in ieder geval naar meer en de kans is dan ook groot dat er in de toekomst nog andere evenementen op zullen doorgaan.