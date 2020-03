De Heemkundige Kring Gooik is klaar met hun nieuw Persboek 2019 Nieuw dit jaar is dat het boek aan huis kan geleverd worden Marc Colpaert

25 maart 2020

Het nieuwe Persboek 2019 van de Heemkundige Kring uit Gooik is klaar en telt 462 bladzijden waarvan 30 pagina’s in kleur. Nieuw dit jaar is dat het boek wegens het coronavirus ook aan huis kan geleverd worden.

Al vele jaren geeft de Heemkundige Kring uit Gooik elk jaar een Persboek uit, met daarin een overzicht van alle verschenen persartikels over de gemeente Gooik. Het nieuwe boek telt 462 bladzijden, inbegrepen de drie registers (persoonsnamen-, verenigingen- en onderwerpenregister) en 30 pagina’s in kleur. Het is al de 36ste uitgave van het persboek. “Het boek is al klaar sinds half maart, maar door de coronaperikelen heeft het wat op zich laten wachten. In het boek kan men een overzicht vinden van alle gebeurtenissen in de gemeente Gooik op sociaal, politiek, sportief en ander gebied. Uitschieters zijn de 2 sportploegen Futsal Halle-Gooik en de voetbalclub Kester-Gooik”, vertelde voorzitter Jean-Paul De Loecker. Gedurende het afgelopen jaar knipte Jean-Paul met zijn schaar alle artikels uit de kranten, Linda Ameys deed het plakwerk en Griet Clybouw en Steven Sonck maakten de registers klaar. Johnny Van Bavegem tenslotte stond in voor het afwerken van het persboek. Het nieuwe persboek kost 25 euro en leden van de Heemkundige Kring van Gooik betalen slechts 22,5 euro. Men kan het boek vinden op de gekende plaatsen zoals in de bib, Delhaize, De Knijf, De Cam en de winkel Schoukens in Strijland. Nieuw dit jaar is dat voor wie dit wenst het boek ook thuis kan afgeleverd worden, hiervoor moet u een belletje geven naar 0494/03.68.70.