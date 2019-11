De Gooikse stripbeurs staat in het teken van Pieter Bruegel Marc Colpaert

13 november 2019

14u37 6 Gooik Op zondag 17 november worden alle stripfanaten verwacht in De Cam voor de 12de stripbeurs die in het teken staat van Pieter Bruegel. Zoals gebruikelijk kan men er ook dit jaar honderden nieuwe- en tweedehandsstrips terugvinden. Daarnaast komen tal van tekenaars hun werk signeren en er worden twee exclusieve strips uitgegeven die dag.

Jean-Paul Deloecker is zelf al jaren een verwoed stripverzamelaar. Duizenden heeft hij er, allemaal bij elkaar in een kamer thuis. “Al vele jaren verzamel ik strips en sinds 12 jaar ben ik er samen met de vrienden van de Heemkundige Kring, de bibliotheek en de gemeente Gooik in geslaagd om telkens in november een stripbeurs te organiseren”, zei Jean-Paul. En het loopt blijkbaar goed want er moesten zelfs exposanten geweigerd worden.

Speciaal die dag is er een exclusieve beursuitgave: de strip ‘De wonderbare jeugd van Pieter Bruegel’ (1956) door Jef Nys, werd volledig gerestaureerd en ingekleurd door striptekenaar Ivan Adriaenssens. Ter gelegenheid van de Gooikse stripbeurs en het Bruegeljaar wordt deze strip in een hardcover-versie in 500 genummerde exemplaren daar voorgesteld. De prijs bedraagt 20 euro. Bestellen of reserveren kan via mailadres: jp.deloecker@telenet.be.

Dikke van Pamel

Op de beurs wordt overigens nog een andere nieuwe strip wordt voorgesteld: ‘De Dikke van Pamel’ door Julsdottir en Walter Evenepoel, over het leven van deze bekende figuur uit Pamel. Eveneens hardcover, prijs 20 euro.

De bezoekers kunnen op zondag 17 november vanaf 10 tot 17 uur gratis komen snuisteren in heel wat strips. Daarnaast komt er ook een tiental striptekenaars signeren. Dat zijn: Thomas Du Caju, Steve Van Bael, Dirk Van der Auwera, Ivan Adriaenssens, Franky Drappier, Erwin Sels, Marc Verhaegen en Vincent Van der Auwera Bruno Gilson en Manuel Tenret.

De speciale affiche van deze stripbeurs werd ontworpen door Ivan Adriaenssens. Ze is gebaseerd op het schilderij ‘De boerenbruiloft’ van Pieter Bruegel, maar nu met 9 beroemde Belgische tekenaars erop. Ook Karel Goddeau van de stekerij De Cam wordt afgebeeld op de affiche. Meer informatie over deze stripbeurs bij: Jean-Paul De Loecker, 0494/03.68.70 of jp.deloecker@telenet.be.