De Flavor Shop wint award 'Sterkst groeiende en beloftevolle onderneming van 2019'

Marc Colpaert

31 mei 2019

De Flavor Shop won de award ‘Sterkst groeiende en beloftevolle onderneming van 2019', die uitgereikt werd door BNI Pajottenland(een zakelijke netwerkorganisatie). En daar waren Birger Vanacker en Steven Piens best tevreden mee.

De voorbije maanden is The Flavor Shop uit Gooik enorm gegroeid, dit onder andere door de intrek in een zeer ruim winkelpand langs de Edingsesteenweg op de grens tussen Gooik en Lennik, de uiterst vriendelijke service en de uitbreiding met allerlei activiteiten. Dankzij het nieuwe pand was het mogelijk om het assortiment nog verder uit te breiden en nog meer te focussen op cadeauartikelen. Op de nieuwe locatie kan je naast een enorm aanbod delicatessen – zoals kruiden, oliën, pralines, voedingsproducten en thee - ook terecht voor workshops en smaakvolle events.

De delicatessenzaak is gestart als een webwinkel in 2013 en verhuisde eind 2018 reeds voor de tweede maal, naar een grotere locatie met een nog groter aanbod. “Dit heeft het voor mij mogelijk gemaakt om nog meer mijn concept uit te werken en zodoende mijn klanten nog beter te kunnen bedienen. De beloning voor onze inzet met het winnen van deze award van ‘Meest beloftevolle onderneming’, geeft me extra kracht om van dit verhaal een nog groter succes te maken”, aldus Birger. Meer informatie op: www.flavor.shop.be.