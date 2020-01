De Cam zat bomvol voor nieuwjaarsdrink van de gemeente Burgemeester doet oproep voor een warmere samenleving Marc Colpaert

05 januari 2020

15u48 2

Op zondag 5 januari werd er gezellig een glas gedronken op een gelukkig en succesvol 2020. Heel wat Gooikenaars waren van de partij in een bomvol café De Cam. Naar goede gewoonte organiseerde de gemeente Gooik een nieuwjaarsdrink voor haar inwoners. Dit wordt blijkbaar goed gesmaakt bij de inwoners want die waren met velen afgezakt naar café De Cam. In zijn nieuwjaarstoespraak brak burgemeester Michel Doomst (CD&V) een lans voor een betere samenleving. “Als men vandaag eens rondkijkt dan is het duidelijk dat blijkbaar iedereen bezig is met zijn GSM, wat voor mij staat voor ‘Geen Signaal Meer’ tussen de mensen. Het is steeds maar ik, ikke en de rest kan stikken, de wereld is heel wat kouder geworden. Maar het ergste vind ik nog als je op straat iemand passeert dat die persoon gewoon geen goedendag zegt”, aldus de burgemeester.

Na zijn toespraak was het moment gekomen om te klinken op het nieuwe jaar met een glaasje bubbels.