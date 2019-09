De bewoners van Kwakenbeek vierden al voor de dertiende keer feest Marc Colpaert

27 september 2019

15u55 2

In de Kwakenbeekstraat bij de familie Goddeau werd verzamelen geblazen voor het jaarlijks buurtfeest. Alle inwoners van het gehucht Kwakenbeek waren uitgenodigd om gezellig bij te kletsen in de tuin, onder een stralende zon. Terwijl de mensen van start gingen met een aperitief, was er nadien varken aan ‘t spit en afgesloten werd er met een Pajots ijsje. Na het eten werd nog een glaasje gedronken en een wedstrijdje KUBB gespeeld in de tuin. Heel wat aanwezigen kijken nu al uit naar een volgende editie.