De 'Absolute Beginners Geweest' winnen het clubtornooi Marc Colpaert

31 mei 2019

De drie leden van de ‘Absolute Beginners Geweest’ werden de winnaars van het jaarlijks clubtornooi van de Petanqueclub uit Oetingen. Voor deze jaarlijks terugkerende wedstrijd schreven zich niet minder dan 56 spelers in van de 80 leden. Gedurende enkele uren werden heel wat spelletjes gespeeld op de verschillende petanqueterreinen. Winnaar werden de leden van de ‘Absolute Beginners Geweest’, een tweede plaats was voor De Snelle Duif en op plaats drie stond Kervyn 1. De clubleden maakten er in ieder geval een zeer gezellige en sportieve namiddag van. Alle spelers mochten tenslotte een geschenkje kiezen.