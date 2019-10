Dansicoon Indira werd 'Princess' en gaat in de toekomst minder dansen en meer poseren Marc Colpaert

29 oktober 2019

14u58 0 Gooik Indira Vandevelde (16) uit Gooik behaalde een mooie tweede plaats en werd ‘Princess’ van de Queen of the Models in Bredene. Na een dansloopbaan van 12 jaar zal ze zich meer toeleggen op modellenwerk, maar stoppen met dansen, daar denkt ze nog niet aan.

Afgelopen weekend streden in Bredene negen finalisten voor het kroontje van Queen of the Models. Indira uit Gooik was één van de finalisten uit een groep van 500 meisjes. Ze is al vele jaren een gekende naam in de danswereld in het Pajottenland en ver daarbuiten. Zo werd ze al enkele keren Vlaams- en Belgisch Kampioen in verschillende dansstijlen, zoals hip-hop en disco-dance.

“Ik heb de laatste jaren tal van prijzen gewonnen en werd een vijftal keren Belgisch kampioen. Toen een fotograaf op een danswedstrijd foto’s van mij wilde maken, ging de bal aan het rollen”, lacht Indira. Tijdens de finale op zaterdag trokken niet minder dan 75 supporters, waaronder burgemeester Michel Doomst (CD&V), naar Bredene om Indira aan te moedigen. En het lukte bijna, want ze werd tweede en dat tijdens haar eerste wedstrijd. Ze kreeg de titel van ‘Princess’ achter haar naam en een cheque ter waarde van 1.750 euro. Aangezien Indira al heel wat danswedstrijden won de laatste tien jaar gaat ze nu wat meer investeren in het modellenwerk. “Ik zou graag wat meer voor de lens willen staan, maar stoppen met dansen ga ik zeker niet doen”, besluit ze.