Dansdocente Maud Tielemans mag zich VOCATIO-laureate noemen Amber Gys

16 mei 2020

17u04 0 Gooik Sinds 14 mei mag dansdocente Maud Tielemans uit Gooik zich VOCATIO-laureate noemen. De volgende stap in haar carrière is om haar passie te delen met Vlaanderen en zorgen dat dans in het Vlaamse onderwijs een evidentie wordt. Daarbij wordt ze gesteund door de VOCATIO stichting.

De Stichting Vocatio steunt al meer dan 50 jaar jonge en gepassioneerde talenten die de nodige fondsen ontbreken om hun roeping tot een goed einde te brengen. Bovenop een financiële steun, een erkenning en een springplank, biedt VOCATIO ook een netwerk aan. Op 14 mei kondigde VOCATIO haar laureaten van 2020 aan, maar en grootste onthulling met beursuitreiking kon door de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Dat maakte het nieuws niet minder waar voor Maud Tielemans uit Gooik.

Maud gelooft sterk in de meerwaarde van danseducatie voor kinderen. “Het is mijn missie is om ervoor te zorgen dat dans ook in het Vlaamse onderwijs een evidentie wordt”, vertelt ze. “Dat wil ik stimuleren aan de hand van een artistiek-educatieve voorstelling waar ook een dansboek bij hoort. De beurs geeft mij de nodige financiële steun om dat project samen met experts waar te maken.” Maud ontvangt de beurs onder het peterschap van Roularta Media Group.

Expertenopleiding

De komende twee jaar zal Maud werk maken van haar missie. “Als docent geloof ik in het leren van, over en door dans. In mijn lessen neem ik leerlingen mee in de wondere wereld van het experiment”, gaat Maud verder. “De leerlingen leren dans ervaren als expressie- en communicatiemiddel. Ik probeer hen op die manier een bril aan te reiken waarmee ze naar de wereld kunnen kijken en een taal om te kunnen reflecteren op hun plek daarin. Het ontwikkelen van bijhorend educatief materiaal is daarbij mijn passie. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze kans van VOCATIO.”

Na een opleiding bij Dance-Inn in Gooik én bij Ballerino Dansstudio’s in Lembeek trok ze op 17-jarige leeftijd naar Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Daar volgde ze de opleiding Dance in Education, gevolgd door een masterstudie Art in Education die ze daarna ook vlekkeloos kon afronden. In een constante zoektocht naar zelfontwikkeling vervolledigde ze deze studies met een postgraduaat kunst- en cultuurmanagement en de expertenopleiding bij CANONcultuurcel.

Project C

Momenteel is Maud als dansleerkracht aan de slag bij De Kunstacademie in Halle, Mooss en Ballerino Dansstudio’s. Daarnaast is ze educatief manager bij De Dutch Don’t Dance Division in Den Haag en werkt ze af en toe nog voor Codarts Hogeschool voor de kunsten als docent pedagogie, stage- en scriptiebegeleider. Met haar eigen organisatie Project C werkte ze afgelopen seizoen aan een eerste educatieve dansvoortstelling ‘De berg die eigenlijk geen berg is’.