Dan tóch parkeerplaatsen op trajectcontrole Oetingen Amber Gys

27 februari 2020

11u15 3 Gooik Tijdens de Gooikse gemeenteraad afgelopen dinsdag werd een wel heel bijzonder reglement goedgekeurd door meerderheidspartij CD&V. Op de Lenniksestraat en de Kerkstraat in Oetingen komen - na alle reacties van oppositiepartij N-VA - dan toch parkeerplaatsen.

Om de trajectcontrole officieel in werking te kunnen stellen, moest nog een reglement worden goedgekeurd op de gemeenteraad. De oppositiepartij N-VA wees de meerderheid erop dat parkeerplaatsen die het doorgaand verkeer ophouden, niet kunnen in een trajectcontrole. “Het is een ondoordacht geplaatste trajectcontrole. Als je 20 seconden stilstaat achter de geparkeerde auto’s, kan je het traject gewoon verderzetten aan hogere snelheid. Dat is geen efficiënte trajectcontrole. Daarom stemden wij dus ook tegen dit reglement”, vertelt Jason Broodcoorens (N-VA).

Schepen Simon De Boeck (CD&V) reageerde hierop in de gemeenteraad dat het beter is om afgebakende parkeerplaatsen te voorzien, dan geen enkele. “Voor de bewoners is het belangrijk dat ze parkeerplaatsen hebben voor hun deur, anders kunnen ze nergens meer terecht. We nemen de bloembakken weg en zullen ook enkele parkeerplaatsen afbakenen met uitwijkstroken om het doorgaande verkeer zo min mogelijk te hinderen”, aldus De Boeck.

De trajectcontrole wordt pas in werking gesteld wanneer de parkeerplaatsen afgebakend zijn. Als alles goed verloopt, zal deze begin maart actief worden gezet.