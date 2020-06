Dakbrand nadat bliksem inslaat op woning: stroom slaat ook gat in muur en laat spot uit plafond vliegen Tom Vierendeels

17 juni 2020

18u38 4 Gooik Een blikseminslag heeft woensdagnamiddag schade veroorzaakt bij meerdere woningen in de Pastoriestraat in Oetingen. Bij één woning ontstond brand, werd een gat in de muur geslagen en vloog een spot uit het plafond. Elders vlogen stopcontacten uit de muur. Er vielen geen gewonden.

Het incident deed zich kort na 16 uur voor in de Gooikse deelgemeente. De bewoners van de wijk werden opgeschrikt door een gigantische knal. Die was het gevolg van een blikseminslag in een woning. De ontlading boorde zich door het dak en ging verder via een geleider in de muur waardoor op de eerste verdieping een gat in de muur werd geslagen. Vervolgens liet de stroom een spot uit het plafond van het gelijkvloers vliegen en eindigde tegen de grond. De differentieelschakelaar brandde door. De bewoonster was door het thuiswerken aanwezig toen dit gebeurde maar liep gelukkig geen verwondingen op. Ze was wel danig onder de indruk van de feiten.

Een van de balken in het dak begon door de inslag te smeulen waardoor de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse kwam. De brandweermannen dienden een deel van het dak open te leggen om alles degelijk te kunnen blussen. Nadien werd een zeil geplaatst om verdere schade te voorkomen.

Bij een buurtbewoner zouden door de inslag stopcontacten uit de muur gevlogen zijn. De straat kwam ook zonder elektriciteit te zitten. Nutsmaatschappij Fluvius kwam ter plaatse om de elektriciteit in de wijk na te kijken en alles veilig te heropstarten.