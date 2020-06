Creatief met bubbels: Cateringbedrijf Share A Dinner vindt originele oplossing voor buffetformule Amber Gys

27 juni 2020

06u00 1 Gooik Rein Janssens van cateringbedrijf Share A Dinner in Gooik heeft een creatieve oplossing gevonden om toch nog een buffet te kunnen aanbieden. Hij kocht zelf enkele honderden plastieken ballen, of bubbels, om op deze manier in de sfeer te blijven van de coronacrisis ‘bubbels’.

Cateringbedrijf Share A Dinner is gevestigd in het hartje van Gooik. Het bedrijf werd, zoals alle andere cateringbedrijven, zwaar getroffen door de coronacrisis. Nu er opnieuw enkele evenementen kunnen doorgaan in beperkte kring, maakte zaakvoerder Rein Janssens van de situatie gebruik om er een extra creatieve touch aan te geven. Afgelopen vrijdag verzorgden ze de catering voor een bedrijfsevenement van ‘Experts in Business’ in Hof Te Spieringen in Galmaarden en dat beloofde een extra speciale te worden.

Drijvende bubbels

Rein zorgde ervoor dat hij enkele honderden plastieke ballen kon aankopen om de ‘coronabubbels’ na te bootsen. “De bubbels zijn een verwijzing naar onze eigen contactbubbels”, verduidelijkt Rein. “De bubbels werden gevuld met eten en werden daarna te water gelaten. Op het binnenplein van Hof Te Spieringen staat een prachtige fontein waar ze volop konden op drijven.” De bubbels werden vergezeld door fleurige bloemen om de ervaring compleet te maken.

Het is één van de creatieve oplossingen dat cateraars tijdens de coronacrisis kunnen doen. “En het is ook nog eens veilig”, benadrukt Rein. “Elke persoon kan apart zijn bubbel uit het water komen vissen en hoeft dus met niemand anders in contact te komen. We zochten een creatieve en originele manier om toch nog een buffetformule aan te bieden, en die hebben we denk ik wel gevonden.”

Take-Out-Wall

En dat het een creatieve oplossing is, dat staat vast. “Ik heb ondertussen ook al heel wat aanvragen gehad van mensen die ook met de bubbels willen werken. Zo’n positieve reacties geven enorm veel voldoening in deze moeilijke periode. Het is de voorbije maanden enorm moeilijk geweest voor Share A Dinner. Geen enkel evenement meer, dat komt toch hard aan. Gelukkig beginnen de mensen nu opnieuw cateraars te boeken vanaf augustus en september. Ik hoop alvast op betere tijden en dat de crisis snel voorbij is.”

De aanwezigen op het evenement werden ook nog extra verwend met een take-out-wall. “Deze hebben we speciaal laten maken voor tijdens deze crisis. Tijdens de evenementen wordt deze steeds aangevuld met maaltijden die ze terwijl het evenement duurt eruit kunnen halen.