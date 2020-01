Communiefeest ontaardt in vechtpartij: betrokkene moet cursus volgen WHW

13 januari 2020

13u31 0 Gooik Een communiefeest in Gooik is geëindigd in een veroordeling voor de vader van de communicant. Hij deelde een slag uit aan een bezoeker van een ander feest die zijn dochter even daarvoor langs achter had vastgegrepen.

De zoon van de beklaagde vierde op 28 mei 2017 zijn communie. Hiervoor had de man een zaaltje geregeld. In een naburige zaal vond een ander feest plaats. Plots kwam zijn 18-jarige dochter huilend naar hem toe. Ze bleek langs achter vastgegrepen te zijn door een bezoeker van het andere feest. Hierop trok de man naar dat feest en vroeg hij de man of die dat normaal gedrag vond. “Toen die man vervolgens enkel grijnsde gaf mijn cliënt een slag met de vlakke hand”, aldus zijn advocaat. Het slachtoffer bleek niettemin een gebroken oogkas en een hersenschudding te hebben opgelopen.

De rechter veroordeelde hem tot een autonome probatiestraf voor een periode van 1 jaar. Binnen deze termijn moet hij een cursus impulscontrole uitvoeren.