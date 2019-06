Chiro Meisjes Gooik openden hun Chirocafé Marc Colpaert

27 juni 2019

De Chiro Meisjes Gooik organiseerden een Chirocafé achter de zaal Niko in het centrum van de gemeente Gooik. Ongeveer een 120-tal meisjes komen vandaag op regelmatige basis naar de Chiro in Gooik. Op een zonovergoten dag organiseerden deze meiden hun Chirocafé, waar de ouders en vrienden de kans kregen om iets te komen drinken. De meisjes zorgden voor de nodige drank en de sangria stond ook al klaar. Het was tevens het moment om hun dochter in te schrijven voor het jaarlijks kamp. Dit jaar gaan ze naar Kieldrecht van 11 tot 21 juli. Heel wat mensen kwamen iets drinken en steunden ondertussen ook nog eens de kas van de Chiro.