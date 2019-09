CD&V-ers gooien zaterdag het antieke bureau van de burgemeester op straat Wordt burgemeester of schepen voor 1 dag in Gooik Marc Colpaert

24 september 2019

Enkele CD&V-ers uit Gooik hebben het plan opgevat om nu zaterdag tijdens de jaarmarkt het antieke bureau van burgemeester Michel Doomst(CD&V) te verhuizen uit het gemeentehuis en te plaatsen op de straat voor het gemeentehuis. Dit kadert in een wedstrijd om voor één dag burgemeester of schepen van Gooik te worden. En de burgemeester die is er niet echt gerust in.

De gemeente Gooik is momenteel volop bezig met de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen van de gemeente voor de volgende jaren. CD&V Gooik vindt het belangrijk dat burgers zoveel input als mogelijk kunnen geven en mee de toekomst van de gemeente kunnen bepalen.

Drie leden van de CD&V Gooik namelijk Jan Vanderhoeven, Amber Gys en Samuel Billens hebben het plan opgevat om met de jaarmarkt iets leuks te organiseren. “Wij wilden iets speciaals doen en dus gaan we het bureau van Michel samen met zijn bureaulamp en ander materiaal naar beneden halen en op straat zetten, bij de stand van de CD&V. Gooikenaren kunnen plaatsnemen aan het bureau van de burgemeester en hun voorstellen voor Gooik neerpennen”, legt Jan Vanderhoeven uit. Zo hopen ze van zoveel mogelijk Gooikenaren hun beste ideeën voor onze gemeente te weten te komen. Deze input zal dan gebruikt worden bij de opmaak van de meerjarenplannen en begroting.

En ze gaan nog een stap verder. Uit alle deelnemers, die hun idee voor de gemeente meegeven op de stand, worden 5 winnaars geloot. Deze 5 zullen de kans krijgen om voor één dag burgemeester of schepen te worden. Bedoeling is dat deze 5 personen een dag op sleeptouw genomen worden door de burgemeester of schepen in kwestie, vergaderingen mee kunnen volgen, werkbezoeken afleggen of de werking van de gemeente beter leren kennen.

De burgemeester hoopt dat zijn bureau de hele verhuis overleeft. “Het is nog een antiek stuk van wijlen burgemeester Jan Paternoster uit Oetingen. Toen ik dit bureau zag zoveel jaar geleden vond ik het een mooi bureau en sindsdien staat het hier in het gemeentehuis”, aldus de burgemeester.