Cameraploeg aan het werk in café 't Vijfde Wiel Maar op het resultaat zal u nog even moeten wachten Marc Colpaert

27 november 2019

16u47 4

Een cameraploeg van All Yours uit Halle kwam op woensdagvoormiddag naar café ‘t Vijfde Wiel in het centrum van Oetingen. De bedoeling was om een kort filmpje te maken voor het Rode Kruis Vlaanderen. Wie op woensdag door het centrum van Oetingen reed kon er niet naast kijken, want ter hoogte van het café ‘t Vijfde Wiel stond op de stoep een grote spot, kwestie van voldoende licht in het café te krijgen. Een ploeg van All Yours met camera’s, geluidsman en nog vele helpende handen, waren van de partij voor een promofilmpje te maken voor het Rode Kruis Vlaanderen. Brigitte De Slachmeulder en Freddy Bouquiaux eigenaars van café t’Vijfde Wiel waren ook van de partij. “Ik heb enkele keren een pint mogen tappen voor de acteurs en in het café zaten ook enkele figuranten, het was een leuke voormiddag”, vertelde Freddy. Er werd ook nog wat beeldmateriaal gesprokkeld bij een slager even verderop. Waarom de film werd opgenomen mogen wij niet vertellen, wel dat hij pas in januari van volgend jaar officieel wordt voorgesteld. Dus nog even geduld.