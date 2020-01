Burgemeester Michel Doomst kruipt nog eens in zijn busje om feestvierders naar huis te brengen Hij doet dit al meer dan 15 jaar telkens bij de overgang van oud naar nieuw Marc Colpaert

01 januari 2020

11u32 0

Burgemeester Michel Doomst(CD&V) uit Gooik ging tal van jonge mensen thuis ophalen en bracht hen naar het feest met een busje van de gemeente, later die nacht bracht hij hen opnieuw veilig naar huis. Het is ondertussen een traditie geworden, want al meer dan 15 jaar kruipt Michel in het busje van de gemeente om de jongeren uit zijn gemeente veilig naar het feestje te brengen en hen ook terug veilig thuis af te leveren. “Ik doe dit nu al zoveel jaren en het blijft nog ieder jaar een gezellige bezigheid. Na het avondeten ging ik heel wat jonge mensen uit onze gemeente ophalen en bracht hen naar een feestje in de Lindestraat. Rond de klok van 2.30 uur kwam ik dan terug om de eerste feestvierders terug naar huis te brengen. Dit op een veilige manier, wat toch een hele geruststelling is voor de ouders”, aldus de burgemeester. Ook de jongeren vonden het een goede zaak dat Michel hun privé chauffeur was voor een avondje uit. Zo geraakten ze veilig thuis op de eerste dag van een nieuw jaar.