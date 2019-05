Burgemeester Michel Doomst kleurt (waarschijnlijk) voor de laatste keer een bolletje achter zijn eigen naam

Marc Colpaert

26 mei 2019

15u31 0

Burgemeester en parlementslid Michel Doomst (CD&V) ging in zijn thuishaven in de Koekoekstraat in Gooik stemmen. Hoe het resultaat er straks zal uitzien, daar heeft hij totaal geen idee van. “Het is deze keer echt moeilijk om voorspellingen te doen. Wat wel zo goed als zeker is, dat het de laatste keer zal zijn dat ik achter mijn eigen naam een bolletje mag kleuren voor het Vlaams Parlement. Maar ik heb geen glazen bol, natuurlijk”, zet de burgemeester de deur toch nog op een kiertje.