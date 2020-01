Buren vieren feest met frietjes en een curryworst Marc Colpaert

16 januari 2020

11u04 2

Meer dan 100 inwoners uit het centrum van Oetingen kwamen naar de zaal Elckerlyc, om er samen te genieten van de nieuwjaarsdrink. Al enkele jaren organiseert het Buurtcomité ‘Den blok rond Stoeisje’ naast een buurtfeest ook een nieuwjaarsdrink aan het begin van het jaar.

“Wij proberen er telkens een leuke avond van te maken. Dit jaar zijn er voor de genodigden pakjes friet en een curryworst, aangevuld met het noodzakelijke vocht”, vertelde Paul Dedobbeleer. Sommige mensen zorgden voor de nodige ambiance en trokken nog vlug een kerstmuts aan. Voor de kinderen was er een apart hoekje waar ze gezellig samen konden ravotten of wat kleuren en zo was iedereen blij. Het feest liep tot in de late uurtjes.