Buren vierden feest in de Hoezenbroekstraat Marc Colpaert

22 oktober 2019

In totaal een zestigtal buren uit de Hoezenbroekstraat en de Thibautstraat in Gooik vierden samen hun zesde buurtfeest. Wegens de ongunstige weersverwachtingen werd er voor de eerste keer een ruime tent geplaatst in hun straat. Daar konden de buren gezellig onder elkaar bijkletsen en nadien genieten van een lekkere barbecue. Voor de kinderen werd er een springkasteel geplaatst, zanger Johan De Muylder zorgde voor de muzikale ondersteuning.