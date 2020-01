Buren organiseren een feestje in een verwarmde tent Marc Colpaert

17 januari 2020

16u49 2

De buurtbewoners in totaal meer dan 100 mensen uit de Kasteelstraat, Frankrijkstraat en de Melkweg in Oetingen kwamen een glaasje cava drinken op het nieuwe jaar. Het was druk in de twee verwarmde tenten, om al de mensen die wilden genieten van de nieuwjaarsdrink, in onder te brengen. “Wij organiseren na de feestdagen elk jaar een nieuwjaarsdrink en het is ook dit jaar een groot succes. Wij doen dit al meer dan 20 jaar en sommige mensen zeggen mij dat ze er echt naar uitkijken”, aldus Pierre Bouteille, één van de organisatoren. In de tent en zelfs daarbuiten genoten de mensen van een drankje en werd er nogal wat gekust voor het nieuwe jaar.