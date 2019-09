Buren feesten samen in de Patattestraat Marc Colpaert

09 september 2019

Het buurtcomité met inwoners uit de Patattestraat, Mierenberg en Schoonscheenstraat in Kester organiseerden hun buurtfeest.Ze waren met goed 70 personen om in enkele tentjes te genieten van een leuke avond onder buren. Na enkele jaren van varken aan ‘t spit, kozen ze dit jaar voor een Spaans thema en stond er paëlla (of balletjes met pasta voor wie dit niet lustte) op het menu. Alvorens de mensen begonnen te eten kwam de Kesterse fanfare even langs om de aanwezige buren in de juiste stemming te brengen met hun muziek.