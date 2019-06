Brusselstraat even open en... alweer dicht, nu wegens werken op de Edingsesteenweg Marc Colpaert

18 juni 2019

13u50 0 Gooik De Brusselstraat in Leerbeek is deze week opnieuw opengesteld voor het doorgaand verkeer, omdat de werken aan de kerkmuur zo goed als achter de rug zijn. Tot zover het goede nieuws, want het slechte nieuws is dat door werken aan de Edingsesteenweg vanaf er volgende week opnieuw geen doorgaand verkeer meer zal mogelijk zijn in de Brusselstraat.

Sinds april was er geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de Brusselstraat in Leerbeek. Door ingrijpende werken aan de Sint-Pieterskerk en vooral dan aan de kerkmuur was de straat afgesloten. De oude kerkmuur moest volledig afgebroken worden en terug opgebouwd. Nu de nieuwe kerkmuur er staat is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk, maar door werken ter hoogte van de Edingsesteenweg vanaf volgende week zal er opnieuw geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn in de Brusselstraat.

Verveeld met de zaak

“Wij zitten met deze werken wel een beetje verveeld, maar het was nu eenmaal nodig”, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). Vanaf volgende week worden verschillende betonstroken op de Edingsesteenweg hersteld. Hierdoor zal het nog mogelijk zijn om van uit de Ninoofsesteenweg de Brusselstraat in te rijden, maar men kan niet doorrijden naar de Edingsesteenweg. Tijdens de werken op de Edingsesteenweg zal men werken met verkeerslichten. “Heel wat mensen uit de buurt klaagden over de slechte staat van het wegdek en hoe dat extra lawaai en trillingen veroorzaakte. Deze werken gaan ongeveer een kleine maand in beslag nemen.