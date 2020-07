Brunchpakketten om Gooikoorts 2021 financieel te kunnen ondersteunen Amber Gys

08 juli 2020

15u03 1 Gooik Het jaarlijkse Gooikoorts Festival aan het oude atletiekplein in Gooik gaat dit jaar niet door. De organisatie zocht naar alternatieve oplossingen en start daarom met de verkoop van brunchpakketten om de editie van 2021 financieel te kunnen ondersteunen.

Het negentiende Gooikoorts Festival stond deze zomer opnieuw gepland, maar het coronavirus heeft er ook hier een stokje voor gestoken. “In 2021 hopen wij opnieuw te kunnen opstarten en daarom gaan we deze zomer hard werken om aan de nodige financiële middelen te geraken”, klinkt het bij het bestuur. “Tijdens het weekend van 29 en 30 augustus gaan we ontbijtpakketen verkopen. Het is een strijd om volgend jaar toch weer opnieuw een festival te kunnen aanbieden dat volledig draait op vrijwilligers.”

Het Gooikoorts brunchpakket zit vol met lokale producten en is af te halen op 29 of 30 augustus. Bestellen kan via de website van Gooikoorts of via een mailtje naar info@gooikoorts.be tot en met 22 augustus.