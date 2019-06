Briljant voor Oscar en Hilda Marc Colpaert

14 juni 2019

Bij de familie van Oscar Chantrain en Hilda Wachtelaer uit Gooik werd een stevig feestje gevierd, want ons koppel was zomaar eventjes 65 jaar getrouwd. Tijdens een kermisbal in het gehucht Holland in Kester leren ze mekaar kennen, worden verliefd en trouwen wat later. Ze krijgen samen twee dochters Vera en Rina en ondertussen werd de familie groter met vier kleinkinderen en al twee achterkleinkinderen. Oscar gaat werken in de staalfabriek van Forges de Clabecq, Hilda is fabrieksarbeidster in een ander bedrijf en zorgt tevens voor de kinderen en het huishouden. Vandaag geniet dit briljanten paar van hun pensioen en gaat Hilda regelmatig samen met haar hond Pruts en enkele buren de deur uit voor een wandeling.